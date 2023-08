⭐️2STAR⭐️

イタリアのファッション業界を牽引するカリスマブロガー【キアラフェラーニ】が手掛けるシューズブランド

イタリア・プーリア州バーリのMofra Shoes S.r.lが手がけるシューズブランド。

Mofra社は1950年代よりシューズファクトリーの産地として有名なイタリア・プーリア州バーリで創業。

約60年の長い歴史のなかで培われた技術、繊細な仕事が評判を呼び、ファクトリーとしての地位を不動のものに。

現在では、ヨーロッパ全土で10万足を販売し、イタリアでは有名セレクトショップでも展開されており、注目を集めています。

2STARのシューズは、ゴールデングースのシューズを手掛ける【モフラ】という工場で生産されており、それぞれ職人のハンドメイドで作られております。

サイズ⭐️ 41 JPA 25.5cm-26cm

カラー ⭐️ ホワイト❌ブルー

イタリア製 MADE IN ITALY

■仕様:ユーズド加工

シューズ全体にはユーズド加工が施されております。汚れではなく、ブランドクオリティとなっております(不良品ではございません。)

メインカラー···ホワイト、ブルー、レッド

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ロイヤルフラッシュ 商品の状態 新品、未使用

