【匿名配送・送料無料】

【新品未使用箱付】サントーニ ストレートチップ ブラック 26.5cm相当

Lorenzo Commy ロレンツォ コミー 25.5cm EEE 日本製

Alden 975 Cordovan Long Wing Blucher

高級 本革 ビジネス ドレスシューズ ブラック

【最終価格】レイマー コインローファー Liz US8.5 ブラック

モンクストラップ プレーントゥ

【未使用品!】リーガル ゴアテックス Uチップ 24



KLEMAN アーバンリサーチ ビジネス ワーク FRODA ブラック 41

■状態■

栗井 宗男様専用 Paraboot Avignon gringo

使用感・アウトソールに多少スレはございますが、

ANDREA FERRI ローファー

まだまだ活躍可能な状態になります。

HAWKINS パンチドギャップトゥ(型番HB21071 )26.5cm

※画像にて状態をご確認下さいましたら幸いです。

チャーチ バーウッド メット Church’s Burwood 2S Met



テネシーリュクス ビジネス 革靴 27.5 ゴアテックス GORE-TEX

※簡易ではございますが、清掃除菌済いたしました。

【70sヴィンテージ】英国製 George Cox バスケットウェーブ タッセル



PIKOLINOS ピコリノス レザースリップオンシューズ 26.5cm

■商品詳細■

★希少サイズ 9 2/1 JOHN LOBB ウィリアム

サイズ:25 1/2EEE

メンズビジネスブーツ(moonstar)

実寸アウトソール:30cm

PRADA★”WEDGE” Clear sole ダービーシューズ

幅:10.5cm

Alden 990 Cordovan Plain Toe Blucher

重量:699g

【貴重】Tricker's M5633 ウイングチップレザーシューズ UK8



allen edmonds モデル名:stowe タッセルローファー



REDWING レッドウィング ポストマン 70〜80年代 初期 old

■梱包発送について■

エドワードグリーン チェルシー7 1/2

しっかり梱包し

13万円 クロケットジョーンズ 最上位 ハンドグレード 6E 24.5㎝

らくらくメルカリ便80サイズにて発送させて頂きます。

saint laurent paris サンローラン チャッカーフラッグシューズ



★Plan C★オックスフォードシューズ

※価格は送料込みです!

新品 DRY BONES ドライボーンズ サドルシューズ 靴 26cm 牛革



Jieda SLIP ON LEATHER SHOES

※24時間以内の発送を心がけております。

ENO様専用【新品】ALDEN Penny Loafer 99362



【サンダース】sanders military derby UK5.5

┏︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┓︎

ほぼ新品 リーガル regal 革靴 811R AL

#◆佐藤商店◆sato_syoutenブランドシューズ

未使用 SANTONI 8.5 16407 プレーントゥ 茶 箱 保存袋付

┗︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┛︎

AKM Contemporary レザー ドレス シューズ 革靴 ベージュ

☝︎ 他のブランド商品も見てみる

バーウィック Berwick スエード タッセルローファー ブラック 26.5



定価約11.5万 Church's / チャーチ の PEMBREY ME

【#◆佐藤商店◆sato_syouten 】

新品 Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ 革靴

☝︎ 出品中の全商品を見てみる

未使用 旧ロゴ ALDEN 994 サドル シューズ オールデン ドレス

ご覧頂きありがとうございます

使用数回極美品!サンダース ミリタリーダービーシューズ

下記内容をご確認の上お取引お願い致します。

クリスチャンルブタン ローファー 40 1/2

ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。

【GW限定セール】ハリス HARRIS 8 イタリア製 ビジネスシューズ 革靴



エドワードグリーン ドーバー Uチップ ロイドフットウェア 革靴

※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。

jmウエストンゴルフブラウン



COLE HAAN WMNS ルナグランドウイングチップシューズ W10

☘️原則早い者勝ちとさせて頂きます‼️

サントーニ santoni 紳士靴 サイズ9



再値下げ*Parabootパラブーツ CHAMBORD/TEX 26.5cm

☘️定期的に全体的な値下げを行いますので

【セール】クリスチャンルブタン スタッズローファー

気になった商品はなるべく「いいね」をお願い致します

2557 ジョンロブ CHAMBORD シャンボード Vチップ

【値下げ後に通知が届く場合がございます】‼️

TOGA Virilis ウイングチップドレスシューズ トーガビリリース27cm



Jalan Sriwijawa ジャランスリワヤUチップ 98417

⭐️即購入大歓迎‼︎

ユニオンインペリアル U3003

⭐️他の方と交渉中の商品の購入OK!!

美品限定!クロケット&ジョーンズビジネスシューズ7/FINSBURYブラウン

⭐️値下げ後の割り込み購入もOK!!

【新品】グッチ マイクロシマ ドライビングシューズサイズ 10 メンズ ブラック



☆未使用☆リーガル25.5cm☆格安☆

・当方では専用を作っていませんので、お早い方

専用☆ ROBERT STOCK 日本製 革靴 メンズ 24.5 定価2.4万円

気に入って頂けましたらどなたでも購入して頂いて構いません‼️

アルフレッドバニスター エナメル切替えレザーシューズ 40 新品



BENIR 27.5cm ウェディングシューズ メンズ ブラック

最後までご確認下さいましてありがとうございます。

★クリーニング済★ blazer's bank.com タッセルローファー



メンズ革靴



ジャランスリウァヤ ベルジャンシューズ ローファー スエード ベージュ

カラー...ブラック

エドワードグリーン チェルシー ブラックカラー

履き口...紐なし

【美品】リーガル 革靴

素材...本革

オールデン Uチップ カーフスキン924

シューズ型...モンクストラップ

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【匿名配送・送料無料】Lorenzo Commy ロレンツォ コミー 25.5cm EEE 日本製高級 本革 ビジネス ドレスシューズ ブラックモンクストラップ プレーントゥ■状態■ 使用感・アウトソールに多少スレはございますが、まだまだ活躍可能な状態になります。※画像にて状態をご確認下さいましたら幸いです。※簡易ではございますが、清掃除菌済いたしました。■商品詳細■サイズ:25 1/2EEE実寸アウトソール:30cm幅:10.5cm重量:699g■梱包発送について■しっかり梱包しらくらくメルカリ便80サイズにて発送させて頂きます。※価格は送料込みです!※24時間以内の発送を心がけております。┏︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┓︎ #◆佐藤商店◆sato_syoutenブランドシューズ┗︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┛︎ ☝︎ 他のブランド商品も見てみる 【#◆佐藤商店◆sato_syouten 】 ☝︎ 出品中の全商品を見てみるご覧頂きありがとうございます下記内容をご確認の上お取引お願い致します。ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。☘️原則早い者勝ちとさせて頂きます‼️☘️定期的に全体的な値下げを行いますので気になった商品はなるべく「いいね」をお願い致します【値下げ後に通知が届く場合がございます】‼️⭐️即購入大歓迎‼︎⭐️他の方と交渉中の商品の購入OK!!⭐️値下げ後の割り込み購入もOK!!・当方では専用を作っていませんので、お早い方気に入って頂けましたらどなたでも購入して頂いて構いません‼️最後までご確認下さいましてありがとうございます。カラー...ブラック履き口...紐なし素材...本革シューズ型...モンクストラップ

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

JALAN SRIWIJAYA製 ラスト11120 ネイビーuk6.5パラブーツ ウィリアム ダブルモンクオールデン N6503 ウイングチップ ブラックコードバン 8.5G.H.bass larson ラーソン 白黒 8Dクリスチャンディオールムッシュ 41 25.5 革靴 外羽根式 黒/DC178美品EDWARD GREEN エドワードグリーン チェルシー UK8 D888REGAL ローファー 茶色ダナー DANNER ポストマン 美品売約済Dマラドーナ様専用 パラブーツ Paraboot Prevert 5Paraboot パラブーツ CORAUX コロー ローファー 6.5 25㎝