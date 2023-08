家族の為に仕事に没頭してきた山下だったが、不器用な山下は家族からは家庭無視と映っていた。

しかしその後10数年間努めた文房具メーカーが倒産し山下自身も失業。失業をきっかけとする離婚にともない、愛する家族とも離れ離れになってしまった山下たけし。

いつか娘に「パパカッコイイ!」と認められたいと願い、さらに重度の知的障害を持つ実妹が唯一微笑む音楽で、妹と会話したいという願い。。。

音楽経験もないまま楽器店にバンドメンバーの募集告知を出す。そしてそれに呼応したメンバー「D/A/I」「KAZUMI」「けん暴」の3人と共にこのバンド「タケシ」を結成。二日に一度しか口を開かぬ無口な山下が、家族への想いや葛藤、社会への憤りを曲にする。現在、1日1件の就職面接を日課とし、ティッシュ配布業を生活の糧とする。バンド結成後は家を持たずメンバーのD/A/Iの自家用車やライブハウス倉庫にて暮らす。

山下たけし

(ヴォーカル)

妻娘と別離。ギターウルフファンの娘に見なおされたい一心でバンドマンになる事を決意。

D/A/I

(ギター&コーラス)

現在会社役員、妻と二子の父。GAIAという刑務所慰問バンドをしていた経歴も持つ。

けん暴

(ベース&コーラス)

元プロボクサー。現在は後輩の指導トレーナーの傍ら草野球審判員という変わったアルバイトをこなす。

KAZUMI

(ドラムス)

教師。小学校で5年教壇に立ちながら、現在は教員生活を休止し、トラック運転手、中華料理人、ゲームセンター店員と社会人キャリアを積んだ後の教壇復帰を計画。

再生確認済。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

