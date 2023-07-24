年末のプロモーション特価！ tatoo studio yamada リンガーTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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オモシーチャンネルことtatoo studio yamadaから発売されているリンガーTシャツになります。Tシャツの上から試着しましたが、自分には似合わなかったので購入してからそのまま眠っておりました。なので、試着はしましたが使用はしておりませんので、未使用に近いにしております。山田レンさんのファンやリンガーTを探されていた方はこれからの季節にいかかでしょうか。着丈:約75※自宅保管の為、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。#street #supreme #applebum #ftc #backchannel #ciaopanic #fat #nitraid#andsuns #duppies #five-o #challenger#primitive #thenorthface #ノースフェイス#ripndip #herschel #オモシーチャンネル#tatoo studio yamada