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年末のプロモーション特価！ tatoo studio yamada リンガーTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

オモシーチャンネルことtatoo studio yamadaから発売されているリンガーTシャツになります。
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Tシャツの上から試着しましたが、自分には似合わなかったので購入してからそのまま眠っておりました。
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なので、試着はしましたが使用はしておりませんので、未使用に近いにしております。
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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態未使用に近い

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オモシーチャンネルことtatoo studio yamadaから発売されているリンガーTシャツになります。Tシャツの上から試着しましたが、自分には似合わなかったので購入してからそのまま眠っておりました。なので、試着はしましたが使用はしておりませんので、未使用に近いにしております。山田レンさんのファンやリンガーTを探されていた方はこれからの季節にいかかでしょうか。着丈:約75※自宅保管の為、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。#street #supreme #applebum #ftc #backchannel #ciaopanic #fat #nitraid#andsuns #duppies #five-o #challenger#primitive #thenorthface #ノースフェイス#ripndip #herschel #オモシーチャンネル#tatoo studio yamada

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態未使用に近い

年末のプロモーション特価！ tatoo studio yamada リンガーTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

0分钟前

年末のプロモーション特価！ tatoo studio yamada リンガーTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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