【商品名】

ブラックアイパッチ ゲームシャツ

【カラー】

・ブラック

【サイズ】

・ケアタグ欠損(実寸L〜XL位)

・肩幅 54cm

・身幅 58cm

・着丈 66cm

【商品説明】

・00's TWILIGHT Edward Cullen FOREVER ムービー Tシャツ。

・2012年の恋愛ファンタジー映画である、"トワイライト・サーガ"シリーズの5作目。

・2012コピーライト。

・Edward Cullen(Robert Pattinson)の大判ビッグフェイスプリント。

・実寸L〜XL位のゴールデンサイズ。

・お探しの方に是非。

【状態】

・多少の着用感がございますが、目立つダメージ、汚れはございません。

・古着の為、ご了承お願いいたします。

【ご案内】

・24時間 『即購入、コメント』OKです。

・セット購入、リピーター様はお値下げ可能です。

・良い古着をセレクトしていますので、よかったらご覧ください→#NEVERMIND_Instock

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

