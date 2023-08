注目ブランドのギフト ハイドレナ ノースフェイス ウィンド L ジャケット マウンテンパーカー

カラー···イエロー

素材···ナイロン

季節感···春、秋、冬

THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス

ハイドレナウィンドジャケット Hydrena Wind Jacket

エッセンシェルプルオーバー ビンテージアノラックパーカー

NP21835

カラー: SG サミットゴールド 黒×オレンジイエロー

サイズ :S サイズ

モデル:メンズモデル

状態:新品・未使用

実寸サイズは画像にて確認ください

ノースフェイスのウィンドブレーカーです。ブルゾンタイプはもちろん、フードは襟裏収納でパーカタイプでの使用も可能なアイテムです。

国内正規販売店で購入しました正規品です。

カラーのサミットゴールドは今では販売していないカラーです

外出時の急な悪天候にも対応する、撥水加工を施したウインドブレーカー。THE NORTH FACEの定番である、肩部分の切り替えを取り入れたデザインです。表生地にはクラシカルで柔らかな風合いのタスランナイロンを使用。裏地は肌離れのよいポリエステルメッシュで、生地が汗で張りつくのを抑えます。裾は両脇のアジャスターで簡単に調節可能。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。

新品・未使用ですが、個人保管のため商品状態などに神経質な方はご遠慮ください。些細な汚れや傷を気にされる方はご遠慮ください。

発送は宅急便コンパクトでの発送となります。

発送の際、梱包サイズ的にあまり余裕がなく圧縮しないと入らないためため、商品をコンパクトに畳んだ状態で発送致します。

そのためお届けの際、折ジワが入っている可能性がございますが送料込みですので了承ください。

上記ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。

また簡易梱包となりますのでご了承下さい。

----------------------------------------------------------------------------------

出品している商品は、すべて私自身が正規店で購入したアイテムを出品しております。

商品は間違いなく正規品(本物)になりますのでご安心下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

