お手頃価格 ＭＡＲＮＩ マルニ セルロース ショッピングバッグ　ユニセックス トートバッグ トートバッグ

●ブランド名 : MARNI(マルニ)

●素材 :

本体:セルロース

ハンドル:レザー

●サイズ(約) : 縦 37×横 35×マチ 7cm

●カラー : (ベージュ)

●仕様 :

・コンパートメント×1

・コントラストカラーのレザーハンドル

・マルニのロゴをホットスタンプした取り外し可能なレザーラベル

・イタリア製

ユーズドである点ご理解いただける方のみ購入をお願い致します。

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 やや傷や汚れあり

