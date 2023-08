【最終値下げ金額】

Dr.Martens 8ホールシューズ ヌバック(スエード) ブラックステッチ です。

4回程使用しましたがファッションの趣味が変わった為出品します。

サイズはUK6の25cm〜25.5cmくらいです。

紐は平紐(ワックスシューレース)に変えてあります。純正丸紐は付属しません。

個人情報なのでどこの店舗で購入したかはお伝えできませんが正規店で購入した正規品です。

箱付きです。

出品準備で箱に入れる前にカビ予防のムースを塗りましたが購入者様のお手元に届く前にカビが生えるかもしれません。了承の元購入をお願いします。

カラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···スエード(スウェード)、ヌバック

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

