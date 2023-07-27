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品質が PS4 中古 Pro 縦置きスタンドやコントローラー他おまけ付き 本体 家庭用ゲーム本体

商品の説明

SONY PlayStation4 CUH-7200BB01
再！！再！再！値下げしました！PlayStation®4 500GB
color: BLACK
Nintendo Switch 本体　桃鉄ソフト付き
CUH-7000B 1TB HDD搭載 4K対応
【美品】Nintendo Switch 本体 あつまれどうぶつの森仕様

PCH-2000 Vita本体
【大容量1TBモデル PRO版】
SEGA PlayStation3 PS3 リュウガゴトク5 EMBLEM…
・古い割に使用頻度少ないです。
PS4 本体 + ソフト 2本、コントローラーはオマケ。
たぶん4タイトルくらいしかやってない。
ニンテンドースイッチ　有機EL　ホワイト　未使用

保証書有　新品未開封　プレイステーション5 CFI-1200A01
【商品状態】
るい様　専用
◾︎古い割に本体は綺麗な状態です。
PS4Pro本体 箱無し 1TB
コントローラーも多少の小傷のみで、比較的綺麗な状態です。おまけのコントローラーは甥っ子が来たとき用に買いました。僕は使いやすい。
PlayStationVita2000
・烟草吸いません。
Nintendo Switch Lite スイッチ ライト BLUE ブルー
・初期化済み。
PS3　本体セット　CECH-2500B

任天堂　new 3DS/ニュースリーds ブラック
◾︎出品時に疲れない程度に軽く清掃済みです。
Nintendo Switch 完全装備とスマブラカセット（ファイターパス付き）
・アルコール＆エタノールはプラや樹脂を侵すのでタオルで拭いてエアーでホコリを飛ばしました。
美品 SONY PlayStation4 本体 500GB プレステ4 黒

れいみ様専用　Nintendo switch
【内容物】
プレイステーション4　動作品
・本体
PS4 CUH-2200A 1TB SSD換装済 ジェットブラック
・純正コントローラー
☆大幅値下☆NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 美品 早い者勝ち
・おまけの中華コントローラー
値下げ SONY PlayStationPortable PSP-1000K
・おまけの縦置きスタンド←これは使えた！コントローラーを2個置ける！
ニンテンドースイッチ本体 Nintendo
・電源ケーブル
Play Station 4 CUH-1100A B02
・HDMIケーブル
Nintendo Switch あつまれどうぶつの森
・USBケーブル
ASUS Zenbook duo14 UX482EA
・取り扱い説明書
PCH-2000 psvita ピンク
◾︎専用コード類は全て付属しております。
中古ps4 プレイステーション4 本体その他

NintendoSwitch 有機ELカスタマイズモデル joyconグレイ

新品未使用　スイッチ本体　有機EL　スプラトゥーン3 エディション
#ソニー
PS5 CFI-1100A
#SONY

PlayStation3

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

Nintendo Wii U 32GB スプラトゥーン セット 箱付き

4. Pokémon ニンテンドースイッチLiteザシアン・サマゼンタ*新品*

switch 本体 有機el

新品 未開封ニンテンドースイッチ 有機EL JCネオン 本体

動作〇 未対策機 Nintendo Switch 本体 液晶 スイッチ 旧型 6

ニンテンドースイッチ スプラトゥーン２セット Switch ゲーム機 本体

PS4 、プレステ4、SONY、ソフト付き、ブラック

NINTENDO SWITCH LITE　ニンテンドスイッチライト　イエロー
SONY PlayStation4 CUH-7200BB01color: BLACK CUH-7000B 1TB HDD搭載 4K対応【大容量1TBモデル PRO版】・古い割に使用頻度少ないです。たぶん4タイトルくらいしかやってない。 【商品状態】◾︎古い割に本体は綺麗な状態です。コントローラーも多少の小傷のみで、比較的綺麗な状態です。おまけのコントローラーは甥っ子が来たとき用に買いました。僕は使いやすい。・烟草吸いません。・初期化済み。◾︎出品時に疲れない程度に軽く清掃済みです。・アルコール＆エタノールはプラや樹脂を侵すのでタオルで拭いてエアーでホコリを飛ばしました。【内容物】・本体 ・純正コントローラー・おまけの中華コントローラー・おまけの縦置きスタンド←これは使えた！コントローラーを2個置ける！・電源ケーブル ・HDMIケーブル ・USBケーブル ・取り扱い説明書 ◾︎専用コード類は全て付属しております。#ソニー#SONY

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

品質が PS4 中古 Pro 縦置きスタンドやコントローラー他おまけ付き 本体 家庭用ゲーム本体

42分钟前

品質が PS4 中古 Pro 縦置きスタンドやコントローラー他おまけ付き 本体 家庭用ゲーム本体

¥23,800 ¥13,328

(税込) 送料込み
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出品者

c4cf7f7a257c10

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コメント (12)

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新しい 中古 PS4 Pro 本体 縦置きスタンドやコントローラー他おまけ

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