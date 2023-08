カラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブルー丈···フルレングス股上···ハイウエストキャロットレッグ デニム CARROT SHAPE WASHED DENIM JEANSヒップから腿にかけてゆとりあるキャロットシェイプのデニム。うっすらとヒゲのあたりを出したウォッシュ加工。ボタンフライは比翼ではなく、表に出してインパクトある印象に。トップスをコンパクトにするとメリハリあるシルエットになります。デニムブルーCOLOR:965■素材:コットン■サイズ36 ウエスト61股上31.5股下68わたり28裾21新品未使用40000円ほどで購入。オーラリー イエナ IENA ロンハーマントゥモローランド apc acne shinzone jonnlynx jun mikami toga TAN auralee mm6 clane luxe roku 6 ronherman ロンハーマン イエナ スピックアンドスパン エストネーション ドゥーズィエムクラス アパルトモン ユナイテッドアローズ アーバンリサーチ ビームス plage enfold ロンハーマン ドレステリア fumika uchida ジャンティーク whim gazette イザベルマラン nowos

