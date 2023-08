最大80％オフ！ 【セール】ebure エブール　花柄　シルクロングスカート ロングスカート

ebure エブール 20ss 春夏

1枚目の写真は同じ柄のワンピースタイプです。

シルク生地を贅沢に使用し、動く度に風をはらんで揺れ動くドレープの美しい一着。

ハリがあり高級感のあるスカートです。

◯コンディション

3回着用しました。

あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。

○ size 38

購入前に必ずご確認お願いします。

お手持ちの物と比較して頂くと間違いないかと思います。

実寸:

ウエスト幅34x2cm

総丈90cm

※多少の誤差はあるかもしれません。ご了承ください。

○color

黒

※出来るだけ色味は現物に近づけていますが、お使いの端末によって多少異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

丁寧に梱包を心がけておりますが、多少の折ジワはご了承くださいませ。

#エブール

#ebure

#ロンハーマン

#ronherman

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エブール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

