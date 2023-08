#古着屋LTM です☆

☆お得なフォロー割☆

◼️2000円~4999円→200円OFF

◼️5000円~9999円→300円OFF

◼️10000円~ →500円OFF

■リピート割、まとめ割もご対応しております☆

※購入後の価格変更はできませんので、購入される前にコメントにてご連絡お願い致します。

詳しくはプロフ参照にてm(_ _)m

◼️商品説明

80s ステューシー Tシャツです☆

人気のシャドーマンデザイン☆

希少な黒タグ、USA製です◎

袖、裾シングルステッチとなっております☆

ヴィンテージ品の為、所々多少のダメージはありますが、まだまだ着用していただけます☆

◼️カラー グレー 霜降りグレー

◼️素材 コットン100%

◼️状態

裏面シャドーマンにリペア跡、裾にしみ跡、使用感ありますが着用には問題ない程度です◎

◼️平置き寸法

※若干の誤差、ご了承くださいませ。

★着丈67.5㎝

★肩幅48㎝

★身幅51㎝

★袖丈20.5㎝

#LTMtops ←トップス一覧です☆

#LTMshoptops1 →半袖、ロンT一覧です☆

古着であることをご了承の上、ご検討よろしくお願いしますm(_ _)m

ご覧いただきまして、誠にありがとうございます☆

当店では

ナイキ ・ アディダス ・ チャンピオン • プーマ等のスポーツブランドをはじめ

ステューシー ・ ネイバーフッド ・ ラルフローレン ・ ラコステ • トミーヒルフィガー ・ ノースフェイス ・ パタゴニア ・ カーハート ・ ディッキーズ • ペンドルトン ・ BICMAC ・ JCPENNY ・ L.L.Bean • ウールリッチ • マックレガー • シアーズ • ファイブブラザー • NFL • Levi's • タウンクラフト • GILDAN • RUSSELL等

■70s 80s 90s等の ヴィンテージ品 ■ ストリート、 スケーター ■ スポーツMix ■ミリタリー ■ アートT ■ キャラT ■ 企業系 ■ ビックシルエット ■ ビンテージ古着 ■ US古着 ■ バンT ■ カレッジロゴ ■ ユニセックスアイテムを取り扱っております^^

カラー...グレー

袖丈...半袖

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

