サイズ(単位mm)

[65784]ヴィンテージ ウォールユニット

- 幅 765 奥行き 460 高さ 1985

絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧

主な素材

[65118]Form FIVE ウォールユニット

- チーク

[65784]ヴィンテージ ウォールユニット

特記事項

絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧

- 上段は乗っているだけです(上下段固定用金具付属)

[65118]Form FIVE ウォールユニット

ブランド:ジープラン G-PLAN

[65784]ヴィンテージ ウォールユニット

デザイナー:ロジャー・ベネット Roger Bennett

絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧

年代:1967

[65118]Form FIVE ウォールユニット

コンディション:★★★★ 目立った傷や汚れなし

[65784]ヴィンテージ ウォールユニット



絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧

*北海道・沖縄への配送不可(詳細はプロフィールへ)

[65118]Form FIVE ウォールユニット

*ヤマト宅急便またはヤマトホームコンビニエンスで配送します

[65784]ヴィンテージ ウォールユニット



絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧

イギリスのミッドセンチュリーを代表するブランド、 G-PLAN(ジープラン) による、Roger Bennett(ロジャー・ベネット)デザイン、Form FIVE(フォーム・ファイブ)シリーズ ウォールユニットです。

[65118]Form FIVE ウォールユニット

1967年に発表されたRoger BennettデザインのForm FIVE。直線を基調としたシンプルなデザインで、かっこよく洗練された佇まいが魅力です。取っ手が無い、よりシンプルなデザインと、堅牢な正方形の真鍮製ハンドルがアクセントの取っ手付きデザインの2パターンが存在します。※取手無し仕様のキャビネット引扉は閉めている時、2枚の扉が段差なしでフラットな面になる特殊なレール構造が採用されています。日本国内での流通は極少数なので、めぐり逢うことが大変困難な希少なお品です。

[65784]ヴィンテージ ウォールユニット

トップユニットとベースユニットの組み合わせで使用環境に応じた好みの収納を作り出せるウォールユニット。トップ+ベースでの単体使用はもちろん、他のウォールユニットを並べて使用すれば壁一面を大容量の収納ユニットとして利用できます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズ(単位mm)- 幅 765 奥行き 460 高さ 1985主な素材- チーク特記事項- 上段は乗っているだけです(上下段固定用金具付属)ブランド:ジープラン G-PLANデザイナー:ロジャー・ベネット Roger Bennett年代:1967コンディション:★★★★ 目立った傷や汚れなし*北海道・沖縄への配送不可(詳細はプロフィールへ)*ヤマト宅急便またはヤマトホームコンビニエンスで配送しますイギリスのミッドセンチュリーを代表するブランド、 G-PLAN(ジープラン) による、Roger Bennett(ロジャー・ベネット)デザイン、Form FIVE(フォーム・ファイブ)シリーズ ウォールユニットです。1967年に発表されたRoger BennettデザインのForm FIVE。直線を基調としたシンプルなデザインで、かっこよく洗練された佇まいが魅力です。取っ手が無い、よりシンプルなデザインと、堅牢な正方形の真鍮製ハンドルがアクセントの取っ手付きデザインの2パターンが存在します。※取手無し仕様のキャビネット引扉は閉めている時、2枚の扉が段差なしでフラットな面になる特殊なレール構造が採用されています。日本国内での流通は極少数なので、めぐり逢うことが大変困難な希少なお品です。トップユニットとベースユニットの組み合わせで使用環境に応じた好みの収納を作り出せるウォールユニット。トップ+ベースでの単体使用はもちろん、他のウォールユニットを並べて使用すれば壁一面を大容量の収納ユニットとして利用できます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧[65118]Form FIVE ウォールユニット[65784]ヴィンテージ ウォールユニット絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧[65118]Form FIVE ウォールユニット[65784]ヴィンテージ ウォールユニット絵本棚 おもちゃ棚 ✨ 木製シェルフ ハンドメイド モンテッソーリ 北欧[65118]Form FIVE ウォールユニット