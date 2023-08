【値下げ】 Les Gibson Paul ライトバースト 2013 Traditional エレキギター

カラー···ライトバースト

シリーズ···Les Paul

タイプ···レスポール

ボディタイプ···ソリッド

ボディ AAメイプルトップ/マホガニーバック

ネック 柾目の50sラウンドマホガニーネック

ローズ指板/ミディアムジャンボ22F

Fピックアップ 57 Classic

Rピックアップ 57 Classic Plus

ストップテイルピース+TOMブリッジ

<特徴>

ネック形状は太い50sラウンドネック。

材の組み合わせによって重くなりすぎないように調整されたウェイトリリーフの無い完全ソリッドボディ。

コンデンサにオレンジドロップを採用し、よりスムーズで滑らかなハイカットコントロールを実現。

変更点↓

ナット 高級オイル漬け牛骨

ピックガード ヒスコレ用

ピックアップカバー ヴィンテージスペック

ジャック ピュアトーンジャック

エスカッション ヒスコレ用

2022年にメルカリで購入。ギブソンの現地選定品で、1番杢目が出ている物を購入したらしいです。

傷等は、ありますので神経質な方はご遠慮ください。

フレットは8割くらいです。

トラスロッドほぼ触ってません。

正直、手放したくないですが、諸事情でお金が必要な為、大切に使用してくれる方にお譲りします。

値下げ交渉可能です!

即決でも大丈夫です!

追加して欲しい写真があったらメッセージしてください。

ご希望の写真を追加します。

ちなみに重さは4.3-4.5くらいなので重めですね。

商品の情報 ブランド ギブソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

