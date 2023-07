安価 ワタナベ EW-DJ42-W Panasonic WHITE 未使用、保証書付き その他

Panasonic EW-DJ42-W WHITE

Panasonic EW-DJ42-W WHITEジェットウォッシャードルツ(白)超音波水流 コンパクトタイプ Doltz使用する予定がないため出品いたします。開封はされておりますが、写真のとおり製品の包装はそのままされている状態で未使用です。保証書が付いており、下記の購入日から1年間までは無料で修理が可能です。購入日:2023年1月17日※保証書に黒く塗りつぶされている部分がありますが、販売店舗の情報等を編集で塗りつぶしただけなので、実際の商品に塗りつぶしはされていません。箱のまま梱包して発送する予定です。ご購入お待ちしております。よろしくお願いいたします。※現在値下げ交渉は受け付けておりませんので、そういった要望にはお応えできません。予めご了承ください。#Panasonic#パナソニック #口腔洗浄器 #ジェットウォッシャー#ドルツ

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

