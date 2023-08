ご覧頂きありがとうございます

90s prada sport cotton nylon jacket



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[ブランド]

•carhartt

メキシコ製 Carhartt カーハート ダック アクティブパーカー ジャケット 古着

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[説明]

カーハートのジャケットです。

人気のアクティブパーカー

1着は持っておきたいアイテムです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[カラー]

•ブラウン系

3枚目の写真が実物に近いお色です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[状態]

•古着の使用感はあります。

所々薄汚れ、ロゴ部分に剥がれがありますが

良い雰囲気の1着です。

*古着ご理解ある方ご購入

お願い致します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[素材]

コットン、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[サイズ]

•サイズ表記

L

•肩幅

56cm

•身幅

69cm

•着丈

71cm

•袖丈

67cm

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

#carhartt #カーハート

#アクティブパーカー

#ちりちり

#ちりちりのジャケット一覧

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

即購入OKです!

他にも古着を中心に出品予定です。

94140320140t

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

袖丈···長袖

カラー···ブラウン

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

