【新作入荷!!】 神よ、私の身体に何を アート・オブ・ノイズ CD 洋楽

What Have You Done With My Body God/ Art of NOISE

輸入盤限定でCD4枚組の豪華ボックスセットとして2006年にリリースされていた本作。今回のアート・オブ・ノイズZTT作品日本リイシューを記念し、こちらのボックスセットが日本限定グッズを加えた日本流通特別盤として再登場! 全56曲中41曲が初CD化または06年時の未発表楽曲で、さらにシークレット・トラック、レア・リミックス、デモ楽曲などを盛り込んだまさにアート・オブ・ノイズ完全盤。プロダクションには全オリジナル・メンバーが参加し、貴重なインタビューを元に全曲の詳細な解説を掲載した美しい装丁のBOOK型特殊パッケージ。これまで世に出る事の無かったアート・オブ・ノイズの紀元とも言えるデモ版、別ミックス、スタジオでの実験。それら1983年から1985年の完全なアート・オブ・ノイズのセッションが歴史上初めて、ここで世に出る事となった。

