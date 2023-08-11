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高級ブランド ガラステーブル　インテリア テーブル用品

商品の説明

ガラステーブル
HOLME GAARD フラワーベース

ケーキドーム、ケーキスタンド4個セット　ホーローバット
１０年以上前に事務所のインテリアとして購入したガラステーブルです。購入価格は10万以上はしたと記憶してます。
✳︎美品✳︎ HERMÈS ランチョンマット 2枚組 ブラウン
シンプルながらもスタイリッシュでオススメです。
☆☆様専用　ドラムテーブル30台まとめ買い
下の支えはスチールでできているようです。
SHERIDAN チッペンデールのサルヴァ フット付 大型肉厚！ トレー
ガラスの角ですが一箇所、ほんの少しだけ欠けていますが、それほど目立ちません（写真参考）
3996:ご成約予定品♥薔薇好き！うっとりメロメロ✨足付きガラスプレート　他
ガラスの表面にもウッスラとスリキズがありますが、それほど目立ちません（写真参考）
シルバートレイ　丸形　サルヴァ　シルバートレー
テーブル盤の横幅は短い方で約45センチ、長い方で約60センチ、縦幅は約120センチ
桑の木の大きなおぼん　木工品　　ハンドメイド　茶器　茶道具
高さは約35センチです。
マリメッコ ランチョンマット2枚セット ナプキン付

オールド・バカラ 1900年頃 バンブー ローズ 蓋物 グラデーション ボウル
何卒よろしくお願いします。

【Barker Ellis】 プレースマット 4枚 18cm【シルバープレート】

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【ウエッジウッド】Henley salt dish&pepper shaker

オールドノリタケ 花瓶 壺 花 特大

懐石 茶懐石 四方盆6客 木製漆器　（230418F6）

紀州らんたい漆器5枚
ガラステーブル１０年以上前に事務所のインテリアとして購入したガラステーブルです。購入価格は10万以上はしたと記憶してます。シンプルながらもスタイリッシュでオススメです。下の支えはスチールでできているようです。ガラスの角ですが一箇所、ほんの少しだけ欠けていますが、それほど目立ちません（写真参考）ガラスの表面にもウッスラとスリキズがありますが、それほど目立ちません（写真参考）テーブル盤の横幅は短い方で約45センチ、長い方で約60センチ、縦幅は約120センチ高さは約35センチです。何卒よろしくお願いします。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

高級ブランド ガラステーブル　インテリア テーブル用品

35分钟前

高級ブランド ガラステーブル　インテリア テーブル用品

¥22,000 ¥12,320

(税込) 送料込み
9
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8eb15

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コメント (14)

8eb15
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