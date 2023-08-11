高級ブランド ガラステーブル　インテリア テーブル用品

ガラステーブル

HOLME GAARD フラワーベース



ケーキドーム、ケーキスタンド4個セット ホーローバット

１０年以上前に事務所のインテリアとして購入したガラステーブルです。購入価格は10万以上はしたと記憶してます。

✳︎美品✳︎ HERMÈS ランチョンマット 2枚組 ブラウン

シンプルながらもスタイリッシュでオススメです。

☆☆様専用 ドラムテーブル30台まとめ買い

下の支えはスチールでできているようです。

SHERIDAN チッペンデールのサルヴァ フット付 大型肉厚！ トレー

ガラスの角ですが一箇所、ほんの少しだけ欠けていますが、それほど目立ちません（写真参考）

3996:ご成約予定品♥薔薇好き！うっとりメロメロ✨足付きガラスプレート 他

ガラスの表面にもウッスラとスリキズがありますが、それほど目立ちません（写真参考）

シルバートレイ 丸形 サルヴァ シルバートレー

テーブル盤の横幅は短い方で約45センチ、長い方で約60センチ、縦幅は約120センチ

桑の木の大きなおぼん 木工品 ハンドメイド 茶器 茶道具

高さは約35センチです。

マリメッコ ランチョンマット2枚セット ナプキン付



オールド・バカラ 1900年頃 バンブー ローズ 蓋物 グラデーション ボウル

何卒よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ガラステーブル１０年以上前に事務所のインテリアとして購入したガラステーブルです。購入価格は10万以上はしたと記憶してます。シンプルながらもスタイリッシュでオススメです。下の支えはスチールでできているようです。ガラスの角ですが一箇所、ほんの少しだけ欠けていますが、それほど目立ちません（写真参考）ガラスの表面にもウッスラとスリキズがありますが、それほど目立ちません（写真参考）テーブル盤の横幅は短い方で約45センチ、長い方で約60センチ、縦幅は約120センチ高さは約35センチです。何卒よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Barker Ellis】 プレースマット 4枚 18cm【シルバープレート】【ウエッジウッド】Henley salt dish&pepper shakerオールドノリタケ 花瓶 壺 花 特大懐石 茶懐石 四方盆6客 木製漆器 （230418F6）紀州らんたい漆器5枚