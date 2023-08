FUJIFILM 標準ズームレンズ [フジノンレンズ] XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

フォーマット種類 : APS−C

FirmwareVersion: 3.24 (2023/5/3更新)

FUJIのカメラ、レンズに憧れて、2023年4月3日に中古を購入し、特別汚れていませんでしたが、4月5日カメラのキタムラでレンズの外観清掃と動作チェック(+1,100円)をしました。

中古品のレンズプロテクター「ハクバ ULTIMA (アルティマ) レンズガード 58mm」(中古価格 +1,100円)を装着しました。※写真7枚目ご確認ください。

少し塗装の剥がれがありますが、とくに傷も汚れもなく、状態は良いと思います。素人検品ですし、中古品なので、神経質な方はご購入を控えてくださいませ。

今回、中古のレンズキットからレンズだけを出品しました。

前後のレンズキャップを付属しています。レンズフードが欠品だったので純正レンズフード(1,980円)をFUJIFILMから取り寄せて到着しました。これだけは新品です(笑)。※写真5-6枚目ご確認ください。

開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mm*1 までカバーする常用ズームレンズ。 機動性に優れたコンパクトサイズとリニアモーター駆動による高速なAF合焦、CIPA準拠で3.5段分の補正効果を持つ手ブレ補正機能は、軽快な撮影スタイルをサポートします。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): 標準ズームレンズ

フォーマット種類: APS−C

レンズマウント(メーカ): フジフイルム Xマウント

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#富士フイルム

#FUJIFILM

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

