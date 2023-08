Reverbで海外より購入。生産数が少なく入手困難な商品です。改造マーシャルをエミュレートしたペダルで、SLASHの#34のトーンを再現したスイッチを搭載しています。

Reverbで海外より購入。生産数が少なく入手困難な商品です。改造マーシャルをエミュレートしたペダルで、SLASHの#34のトーンを再現したスイッチを搭載しています。動作確認済。目立つ傷汚れ無し。外箱が付属します。他サイトにも出品しています。予告なく出品を取りやめる場合があります。以下メーカーHPの商品説明(翻訳ソフト利用)PAL800-V3 GOLDオーバードライヴPAL800シリーズの第3弾となる本機は、PAL800 GOLD Overdriveの特徴であるオリジナルデザインはそのままに、より汎用性の高い機能を追加しています。PAL800 GOLD Overdriveは、Hot Rod JCM800をそのまま箱詰めしたようなモデルですが、新バージョンでは以下の改良が加えられています:INPUT I/IIフットスイッチ: このフットスイッチは、PlexiのようなクラシックなMarshallアンプに見られるのと同じ入力回路セクションを再現しており、この場合、「入力I」は「入力II」よりも6dB大きくなります。LEDインジケーターがOFFの時は「Input II」セクションに、ONの時は「Input I」セクションになります。この機能により、アタック、ダイナミクス、ギターボリュームとの相互作用において、ローゲインおよびハイゲイン設定時の実際のアンプと同じ挙動を得ることができます。#34トグルスイッチ: 「SLASH」のメイントーンとなった有名なMOD #34を実現することができます。トグルスイッチを下側にするとMOD #34、上側にするとオリジナルのPAL800 GOLD Overdriveのデザインになります。MOD #34をより正確に再現するには、ゲインボイシングスイッチをダウンポジションにし、愛用のレスポールでゲインノブを12時〜2時あたりにセットアップしてください。メインPCBボード内に「Master Tone」トリムポットがあり、ペダルの最終トーンをあなたの好みや機材に合わせて調整が可能です。スペック・9VDC / 11.5mA.・ACアダプター(別売) 9VDC、2.1mmセンターマイナス・True Hardwire Bypass・400 g ・119mm(D)×103mm(W)×54mm(H)

