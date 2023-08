たまごっちスマート

の2点set♡♡

ベイブレード ポセイドン、ギガース



メーカー:バンダイ

〇たまごっちスマート

サイズ:120mm(幅)110mm(高)70mm(奥)

■詳細説明

サンリオキャラとコラボレーションしたTamagotchi Smartの豪華スペシャルセットです。

限定カラーのTamagotchi Smart本体に、サンリオキャラのデータが楽しめるたまスマカード、さらにネックストラップが付属します。

〇たまスマカード スイーツ

たまごっちスマート専用連動メモリシリーズ。

たまごっちスマートに挿入することで、スイーツモチーフの育成キャラクターや、ごはん・リビングなどのアイテムを増やすことができます。

たまごっちスマートは本体のみ一度使用、お箱ありの美品です(*´˘`*)♡

知育玩具 平成レトロ おもちゃ 玩具

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

