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新品本物 ゴダンダブルジップ！ 長財布

商品の説明

素材:カイマン種クロコ革内側ピッグスキン
ルイヴィトン　モノグラム　アンプラント　ジッピーウォレット
カラー:ブラック
LOUIS VUITTON ダミエアンフィニ
サイズ:約20cmx10.5cm
本革長財布ウォレット3点セット
仕様札入れx1マチ付き
新品　クロコダイルステッチデザイン茶　ラウンドファスナー長財布
小銭入れx1
★【新品】★★【BOTTEGA VENETA】【イントレチャート.VN.長財布】
カードポケットx24
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素材:カイマン種クロコ革内側ピッグスキンカラー:ブラックサイズ:約20cmx10.5cm仕様札入れx1マチ付き小銭入れx1カードポケットx24フリーポケットx4カラー···ブラック

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新品本物 ゴダンダブルジップ！ 長財布

31分钟前

新品本物 ゴダンダブルジップ！ 長財布

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  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
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