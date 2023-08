●値下げはご遠慮下さい

アークテリクス

スコーミッシュフーディ

カラー ブラック

サイズ XS

肩幅 44cm

身幅 50cm

着丈 前60cm 後68cm

●素人採寸の為誤差があるかもしれません

●神経質な方はご遠慮下さい

●3.4年前購入。春しかきてないので、若干使用感はありますが、まだまだ使える状態です。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●値下げはご遠慮下さいアークテリクススコーミッシュフーディカラー ブラックサイズ XS肩幅 44cm身幅 50cm着丈 前60cm 後68cm●素人採寸の為誤差があるかもしれません●神経質な方はご遠慮下さい●3.4年前購入。春しかきてないので、若干使用感はありますが、まだまだ使える状態です。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···ナイロンフード···フードあり(取外し不可)季節感···春、夏、秋CARHARTTCHAMPIONNIKE エアマックス AirMaxPOLO RALPH LAURENコロンビアパタゴニア STUSSY SUPREME シュプリームpatagonia ゴアテックスTIMBERLAND アディダスVANS ナノユニバースユナイテッドアローズシップスビームスパタゴニアロンハーマングランテッドテンダーロインプライヤーフックスコロンビアモンベルアークテリクスヒステリックグラマーTMTノースフェイスパタゴニアナノユニバース beamsシップスユナイテッドアローズアメリカンラグシーアメリカンホリックジョンブルパタゴニアコロンビアモンベルチャムスマムートマーモットブラックダイヤモンドアークテリクスホグロフスカリマーカブーエルエルビーン

