フロントのオーバルシェイプからサイドにかけてのラインがとてもスタイリッシュなヨージヤマモトのグラスです。紫外線カットのダークスモークのレンズが付いています。YOHJI YAMAMOTO 52-6106col. 2 マットシルバーレンズサイズ 49ミリ鼻幅 18 ミリ枠幅 137ミリMADE IN JAPAN専用ケース付目立った傷はありませんが長期間保管していたものです。傷や汚れがある場合がございます。ご理解の上でご購入をお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

