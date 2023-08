【メーカー再生品】 × Barbour and バケットハット wander ハット

Barbour × and wander バブアー×アンドワンダー バケットハット 帽子です。

ブランド名:and wander

カラー:ブラック

表記サイズ:Free

採寸:直径約27㎝、頭周り直径約19㎝、つば約5.5㎝

素材:ポリエステル66%、ナイロン33%、裏地:ポリエステル100%(ポーラテック)

日本製

•寒くなる季節に最適のバケットハット。

•様々な天候に対応できる裏地と内側には起毛付き。

•両サイドには、内側部分に起毛仕様のイヤーフラップが付いており、保温性が高い。あご紐は調節可能。

•クラウン部分には、リフレクター仕様のブランドロゴ。

アンドワンダーのアイテムは存在感があり、アウトドアだけでなく普段使いでも役立ちます。

usedのため使用感等にご了承の上、購入お願いいたします。

この他にも、アウトドアブランドでは、ノースフェイス、マーモット、パタゴニア、モンベル、マムート、マーモット、チャムス、スノーピーク、山と道、アークテリクス、アンドワンダー、ビームス、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップスなども出品しておりますので、ぜひご覧下さいませ。

Barbour × and wander バブアー×アンドワンダー バケットハット 帽子です。ブランド名:and wanderカラー:ブラック表記サイズ:Free採寸:直径約27㎝、頭周り直径約19㎝、つば約5.5㎝素材:ポリエステル66%、ナイロン33%、裏地:ポリエステル100%(ポーラテック)日本製•寒くなる季節に最適のバケットハット。•様々な天候に対応できる裏地と内側には起毛付き。•両サイドには、内側部分に起毛仕様のイヤーフラップが付いており、保温性が高い。あご紐は調節可能。•クラウン部分には、リフレクター仕様のブランドロゴ。アンドワンダーのアイテムは存在感があり、アウトドアだけでなく普段使いでも役立ちます。usedのため使用感等にご了承の上、購入お願いいたします。この他にも、アウトドアブランドでは、ノースフェイス、マーモット、パタゴニア、モンベル、マムート、マーモット、チャムス、スノーピーク、山と道、アークテリクス、アンドワンダー、ビームス、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップスなども出品しておりますので、ぜひご覧下さいませ。

