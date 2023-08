BackリボンFRINGEビスチェ(ベージュ, FREE)

※1回着用

カラー···ベージュ

素材···ニット

季節感···春、夏、秋

カットフリンジが可愛い、表情豊かなニットスカートとビスチェ。

それぞれでもセットアップでも楽しめる、あると嬉しい春のワードローブです。

ビスチェは前後どちらにしてもかわいいです!

【軽快な春のニット素材】

コットン混のドライタッチな糸を使用し、

見た目のボリューム感に反してとても軽い着心地。

ループ状になったブークレ糸をミックスしているため

表情豊かな編み地に仕上がっています。

「ホワイト」のみ裏地が付属していますが、

他のカラーも下着が響きづらくなっています。

【楽に履けて美シルエット】

ストレートなIラインシルエットに、

ゴムのウエストでストレスフリーな履き心地。

歩きやすさと抜け感を与えるスリットは

好きな位置に回していただいてOKです。

ブーツ、パンプス、スニーカーなどなんでも相性抜群。

【一手間加えたこだわりのフリンジ】

ケー物編みとジャガード編みをミックスした特殊な編み方で、

渡った糸をカットし、

ランダムかつユニークなフリンジが完成しました。

すべてのカラーが〈BackリボンFRINGEビスチェ〉と

セットアップ可能です。トータルコーデもぜひお楽しみください。

※身長も目安にお選びください。

S:~159cm

素材

【表地】

コットン 62%

アクリル 22%

ナイロン 16%

【裏地】

ポリエステル 100%

※写真4.5枚目はカラー:ホワイト

※サイズは最後の画像をご参照ください。

定価

ビスチェ 12,980円

スカート 15,730円

#シールームリン

#セットアップ

#春ニット

#ロングスカート

#ビスチェ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド シールームリン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

