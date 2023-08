本品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

希少新品未使用NIKE × atomos ナイロンパンツ

以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。

【商品の説明】

-

☑︎ブランド・メーカー : NIKE TEAM

☑︎サイズ 表記 : MEN'S M

実寸

ウエスト 71cm

ワタリ幅 34cm

股上 31cm

股下 75cm

裾幅 21cm

☑︎素材 : ポリエステル100%

☑︎製造国 : made in China

☑︎カラー : レッド/サイドライン/ホワイト

☑︎年代 : 90's

☑︎コンディション:

こちらの商品は 【S】ランクです

【S】新品未使用品。デッドストックの商品

【A】ほとんど使用感は無く、状態良好

【B】若干の使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能

【JUNK】ジャンク品

多数出品していますので

宜しければご覧になって下さい↓↓↓

SHOP#Rio_Collection

↑いいね!順↑価格の安い順↑等

ショップ内検索にもお使い頂けます。

※フォロー割引、まとめ買い割引あり※

まずはプロフィールをご参照下さい。

コメント無しの即購入も大歓迎です!

お問合せはお気軽に‼︎

大変申し訳ございませんが、 他サイト等で売れてしまった 商品は交渉中であってもページを削除させていただいてお ります。予めご了承ください。

↓↓↓こちらもフォローお願いします!

i回°#rio_collection_2002_12

#NIKE

#ナイキ

#ジャージパンツ

#バスケパンツ

#Y2K

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

