ブランド ジョーダン×パリ・サンジェルマン

カラー ブラック

モデル 袖レザースタジャン

サイズ S(USサイズで大きめです)

実寸(素人採寸)着丈約67㎝ 身幅約55㎝

袖丈約70㎝ 肩幅約45㎝

数回着用してますが、目立つ汚れや傷はありません。中古品に理解ある方の購入をお願い致します。

今年夏にパリサンジェルマンが来日するので、更に人気が出ると思います。

現在価格で売れない場合には、そのままコレクションするので値下げ不可になります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジョーダンブランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

