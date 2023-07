最高級 【キャンプや節電対策にも】ポータブル電源 80000mAh 同時電力供給 PSE バッテリー/充電器

\ご覧頂きありがとうございます/

【軽量&持ち運びしやすい】

サイズは25.5cm*23cm * 14cm、重量は3.2kgです。キャンプ、車中泊、アウトドア旅行、夜釣り、非常用電源などの場面での使用や持ち運びにとても便利です。

【大容量でニーズに対応】

80000mAhと296Whの大容量は、スマートフォン、ノートパソコン、ファン、ドローン、電気毛布、車載用冷蔵庫、ledライトに何度も電力を供給することができます。 ※注意:本機のAC出力は60Hz(固定)ですので、50Hzのみ対応製品は動作しませんので、60Hz製品または50/60Hz両方対応製品をご使用ください。

【ソーラーパネル充電をサポート】

ポータブルバッテリーはACアダプター、シガ-ソケット、ソーラーパネル三つの充電方式が備え、ACアダプタで充電するには約5~7時間、自動車で充電するには約6~10時間、太陽電池パネルで充電するには約5~10時間かかります。ポータブル充電器はMPPT(最大電力点追従制御)機能を採用しており、太陽光発電パネル(別売)と組み合わせて使用することができます。

【LCD画面表示&明るいLED非常用灯付き】

屋外でも見やすいLCD液晶画面が装備され、バッテリー残量、ACポート、DCポート、USB急速充電ポートの使用状況がいつでも確認できます。また、本製品のLEDライトには4つのモドルがあります。

【デバイスに同時電力供給可能】

ACコンセント(2口):110V/60Hz(固定),330W DC出力ポート(2口):12V/8A USB-A出力ポート(2口):5V/2.4A USB-A急速充電:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,最大18W USB-C:PD18W,5V/3A,9V/2A,12V/1.5A。

【安全認証&BMS管理プロジェクト】

本製品にはPSE、RoHS、FC、UN38.3など必要な認証が取得しており、バッテリサイクル回数500-800回となります。

m-No.147-00892-RT

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

