100％本物 Revopoint POP◆プレミアムセット◆0.15mm 高精度3Dスキャナー その他

◆スマホ & PC対応◆0.15mm 高精度 3Dスキャナー

PENTAX FA31F1.8AL LTD/B ペンタックス

◆Revopoint POP【プレミアムセット】になります。

東芝 64GB Flash Air W-04



レトロ トップコン カメラ

◆状態◆

【マルちゃん様】SIGMA レンズ 17-50F2.8EX DC OS HSM/

数回使用した程度で目立つような

Hyperlite Mountain Gear CAMERA PODカメラポッド

大きな傷などはなく良好な状態になります。

プロ用照明 NANLITE Forza 60B II 72W

動作確認済みで特に問題なくお使いいただけます。

PENTAX FA31mmF1.8AL Limited

回転台のACアダプターは日本用プラグのものに交換しております。

【ほぼ新品】Leofoto MT-03+LH-25

同規格なので問題なくご使用いただけます。

RF24-70F2.8 L IS USM

(DC12V 1A センタープラス)

ZHIYUN Weebill Lab CR104 カメラスタビライザー



アイリスオーヤマ 2021年製ドラム式洗濯乾燥機 CDK842-W

■お届けするものは

Seven Artisans 3520LMS 35mm F2シルバー ライカM用

・Revopoint POP 3Dスキャナー 本体

マンフロット ナイトロテック フルードビデオ雲台 MVH608AH

・回転台

Canon EF100F2.8マクロ

・ACアダプター

PerfectPrime IR0001 サーモカメラ

・モバイルキット

コムライト Commlite マウントアダプター CM-ENF-E1 PRO

(4000mAhパワーバンクと接続ケーブル)

HUSKY ハスキー3Dヘッド 3D雲台

・スマホホルダー

オリンパスM.ZUIKO DIGITAL 25mm f1.8+LH49B

・三脚/手持ちスタンド

Godox VL300 LEDライト【ジャンク】

・USBケーブル(Type-A)

NEC 文豪ミニ5

・USBケーブル(Type-C)

1万割引★LUMIX G VARIO 7-14F4.0 マイクロフォーサーズ広角

・粘着剤

ニコン Z TELECONVERTER TC-2.0x

・ビニールシート

AD200Pro+オプション

・マーカー

撮影照明 LPL エルピーエル LEDライト

・サンプル像

SONY SEL057FEC フィッシュアイコンバーター

・取扱説明書類

AF-S 24 85 ニコンF3.5-4.5G ED VR

・箱類

Zhiyun Crane Plus ジンバル

になります。

Nikon F フォトミック ファインダー FTN ニコン Finder

よろしくお願いいたします。

水中LEDライト イノン LF650h-N 新品



【使用回数僅か】DJI RSC2 ジンバル スタビライザー

■Software

ゴープロ9 GoPro HERO9 充電器、周辺機器一式 SDカード付き

https://www.revopoint3d.com/download/

ペンタックス67用グリップ



Sigma フラッシュ ELECTRONIC FLASH EF-630 シグマ用

【0.15mmプロ仕様の高精度】

Leica Q2 ハンドグリップ 19540 美品

独自のマイクロプロジェクションチップを採用し

(美品)TAMRON 35F2.8 DI III OSD M1:2

POPは工業製品等の複雑な形状と細かい部分までも再現でき

RRS Versa TVC-34L 三脚 TA-3-LB レベリング・ベース

最大0.15mm単位精度の3Dデータを取得することができます。

【未検品】SmallRig ハンドグリップ 3919 /Y7261-F3

Revopoint POPは業務用レベルの3Dスキャナーと

LAOWA 17mm F1.8 MFT

同等の性能ですがお手頃価格に抑えられています。

Godox AD200



Tokina AT-X16-28F2.8 PRO FX/C

【あらゆる物を3Dデータ化に】

SONY FE 16-35GM f2.8

最小スキャンボリューム30*30*30mm、

TERZO GULL WING EXTRA + 取り付け金具

小物から車くらいの大きな立像までスキャンできます。

Canon iVIS mini X キャノン ジャンク品

対象物の色を検出するRGBセンサーも搭載し

LEICA DG SUMMILUX 15F1.7

カラー3D印刷用の鮮やかな3Dモデルも

傷擦れ無しの極上美品❤️Canon EF100mm F2.8 マクロ

直接生成することができます。

ケンコートキナー スカイメモ

形状特徴を持つ一般対象物以外に平らな表面/暗色などの

MAMIYA645 ウエストレベルファインダー

スキャンしにくい特徴に応じるスキャンモードを選択できます。

鬼滅の刃 instax 炭治郎チェキBOX



AF-S 70-200F2.8G ED VRⅡ

【目に優しい安全不可視光源】

ケンコーLEE 角型ハーフND0.9+フィルターホルダー

人体や顔の複雑な形状を正確な点群を構築することで

EF-M32mm F1.4 STM

顔の輪郭、シワ、肌の色、髪の毛までも

FUNLEADER CAPLENS 18mm f/8.0

忠実にデータ化する事が可能です!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

