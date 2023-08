フィッシングベストから着想を得たルメールのvネックジャケットです。

直営店にて8.5万円程度で購入し、コレクションとして保管しておりましたが、金欠のため出品致します。

素材はイタリアのコットンを使用しており上品な仕上がりとなっております。

春秋着ていただけると思いますし、冬にコートの中に着て頂いてもポケットがアクセントとなりかなりかっこいいと思います。カラーはカーボンと表記がありますが、ブラックとグレーの中間色のような色味です。

サイズは46

■参考サイズ

着丈68センチ

肩幅50センチ

身幅57センチ

袖丈65センチ

※素人採寸

※他ルートでも販売しておりますため、ご購入頂いたタイミングによっては、取引きキャンセルさせて頂く可能性がございます。予めご了承くださいませ。

#lemaire

#ルメール

#ユニクロU

#ユニクロ

#ジルサンダー

#jilsander

#+j

#プラスジェイ

#UNIQLO

#daiwa pier39

#ダイワ

#THE NORTH FACE PURPLE LABEL

#ノースフェイス

#tommorowland

#edition

#OAMC

#ダイリク

#ロエベ

#loewe

TOGA

auralee

undercover

sacai

kolor

yoke

sunsea

hender scheme

junyawatanabe

kudos

stein

ACNE

commedesgarcons

DROLE DE MONSIEUR

marni

maison margiela

ourlegacy

unused

comoli

facetasm

neat

phingerin

HED MAYNER

uru

marka

stoneisland

batoner

herill

dries van noten

hermes

fumito ganryu

loewe

graphpaper

studio nicholson

soloist

niceness

1ldk

crepuscule

engineered germents

neon sign

ttt_msw

n.hoolywood

nepenthes

nanamica

balenciaga

doublet

などお好きな方

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルメール 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルメール 商品の状態 新品、未使用

