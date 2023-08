comoliの空紡天竺Tシャツサイズ4

ホワイトです。

一回着用し洗濯しました。

美品です。

勿体無くて恐らく着ないので出品します。

宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

