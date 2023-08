新品未使用品。即購入歓迎です。お値引きには対応しておりません。

カラー:TNFブラック×ヴァナディスグレー

サイズ:27.5㎝ (9.5)

GEAR of the year 2021を受賞した「ベクティブ エクスプロリス」それの後継モデルになるノースフェイスの最新ファストパッキング向きシューズ「エクスプロリスII」になります。ノースフェイス独自の防水透湿素材フューチャーライトを採用した防水仕様です。オールブラックの精悍なデザインなので山でも街中でもフィットします。MIDモデルは前作と比較して足首の自由度を上げ歩行スピードを上げやすいように改良されています。1足しかありませんので早い者勝ちです。

以下、商品説明文

日帰りハイキングからファストパッキングだけでなく、日常の遠出まで幅広く使いやすい軽快な防水トレッキングシューズです。エネルギーを推進力に変えて安定した歩行を促す『VECTIV』システム搭載し、快適な歩行をサポートします。アッパーには、THE NORTH FACE独自開発の防水透湿素材「FUTURELIGHT」を採用し、たしかな防水性と適度な通気性を両立。切れ込みを入れて進化したフォーク形状の3D TPUプレートで、ソールの柔軟性が高まり着地時の安定性とグリップ力が向上。厚みを増したEVAミッドソールは衝撃吸収力を高めています。日本人の足幅に合うつま先が広めのラストを採用し、足首を保護する可動域が広いミッドカットモデルです。

●エネルギーを推進力に変える「VECTIV」システム搭載

●ミクロ単位のポリウレタン繊維を吹き重ねたナノフィルム状の防水透湿素材「FUTURELIGHT」を採用

●グリップ力が向上して安定した歩きをサポートする「VECTIV 2.0 3D TPUプレート」

●衝撃吸収力の高い「プレミアムEVAミッドソール」

●泥が詰まりにくく耐摩耗耐久性の高い「Surface Control ラバーアウトソール」

●日本人の足幅に合うつま先部分を広めに取ったラスト

●ラグの深さ:4mm

ノースフェイス

THE NORTH FACE

ベクティブ エクスプロリス 2

VECTIV Exploris II Mid

フューチャーライト

FUTURELIGHT

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

