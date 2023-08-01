最高品質の UDI P790 #2 5.5 Project:X × クラブ

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ローリーマキロイが2019年に使用してました、P790の中空アイアンUDIの2番アイアンになります。ウッド型ユーティリティが苦手な方、アイアン型ユーティリティが得意な方におすすめです！【ヘッド】メーカー→TaylorMade モデル→P790番手→2iron UDI 【シャフト】メーカー→True Temper モデル→Project:Xフレックス→5.5(s)#テーラーメイド #P790 #UDI #アイアン #Iron #Taylormade #TaylorMade #TAYLORMADE #トゥルーテンパー #Truetemper #ProjectX #Projectx #projectx #ローリーマキロイ #ゴルフ #ゴルフクラブ #GOLF #golf