m380-④ イタリア製 Brioniブリオーニ 長袖 シャツ ワイシャツ カッターシャツ ボタンダウン トップス パープル ストライプ柄 コットン 綿 100% 紳士 メンズ Ⅳ

ご覧頂きありがとうございます。

《ブランド》Brioniブリオーニ

《カラー》パープル ストライプ柄

《素材》コットン

《備考》

《サイズ表記》Ⅳ

カテゴリーのサイズはおおよそとなります

実寸を参考にお願いいたします

肩幅:51

身幅:61

着丈 : 81

袖丈:57.5

裄丈 :

ウエスト:

股上:

股下:

渡り(股下10cmで計測):

裾幅:

総丈:

※素人による平置きでの実寸採寸(cm)のため多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。

《状態》首まわりや袖口に擦れ傷があり、右袖に小さな汚れがあります。

《ランク》BC

【S】 新品・未使用

【SA】新品に近い状態

【A】 使用感の少ない美品

【AB】多少の使用感はあるが良品

【B】 使用感のある一般的な中古品

【BC】多少のキズや汚れがある

【C】 目立つキズや汚れがある

【D】 ジャンク

あくまで自宅保管の中古品になります。

写真でしっかりと状態をご確認の上での入札よろしくお願い致します。

中古にご理解頂ける方のみ、ご入札お願い致します。

自己紹介文を必ず読んでください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ブリオーニ 商品の状態 やや傷や汚れあり

