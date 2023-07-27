開店記念セール！ ステートオブエスケープSTATE OF ESCAPE フライングソロ トートバッグ

FLYING SOLO チャコールマール

バレンシアガ ハンドバック



美品★ kate spade ケイトスペード ボーダー柄 トートバッグ



『週末限定値下げ』mm6トートバック フェイクレザー 定価5万円

1年ほど前にbuymaで購入し

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毎日使用していた訳ではないので正確な使用期間は分かりかねますが…

新品タグ付き★ゲンテン オールレザー A4OK ブルーグレー トートバッグ



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およそ4~5ヶ月程だと思います。

シータパランティカ ブラックL



PRADA三角ロゴナイロントートバック良品

出品にあたり1度手洗いしました。

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小さく折りたたんで発送します。

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FLYING SOLO チャコールマール1年ほど前にbuymaで購入し毎日使用していた訳ではないので正確な使用期間は分かりかねますが…およそ4~5ヶ月程だと思います。出品にあたり1度手洗いしました。ネットは未使用です。小さく折りたたんで発送します。

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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