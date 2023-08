【SALE／10%OFF XXIO11代目★6本レディースアイアンセット★希少ボルドー MP1100L L クラブ

★1点限り★匿名配送・送料無料!★

王道のMade in Japan 日本製です★

新品税込定価:158400円相当です★

(新品)ノーカット ミンナニアウシャフト



XXIO11はXXIO10、XXIO9より

「身体にかかる力」を抑える事をメインに

女性専用に開発された、力が少ないゴルフ女子でも

真っ直ぐ、大きな飛距離を生み出せる

まさにテクノロジーの詰まった珠玉の一品です★

アルコール等での簡易清掃済☆

あくまで中古品ですが、まだまだお使い頂きたいです★

付属品は写真が全てです◎

【商品情報】

【メーカー】ダンロップ

【モデル】ゼクシオイレブン 11代目 ELEVEN

【性別】 レディース

【利き腕】右

【番手】7I,8I,9I,PW,AW.SW IRONS&Wedge

【ロフト】30°.34°,39°,44°,50°,56°

【シャフト】 MP1100L 純正カーボン

【FLEX】L

勝みなみ、青木瀬令奈、安田彩乃、菅沼菜々、新海美優、山下美夢有、香妻琴乃、新垣比菜、小祝さくら、内田ことこ、淺井咲希、小倉彩愛、東浩子、安田祐香、畑岡奈紗、酒井美紀など錚々たる女子プロゴルファー契約のDUNLOP

その中で女性1番人気のゼクシオを是非お試し下さい★

即購入OK、そのままご購入下さい☆

その他女性用ゴルフクラブも出品中

下記↓クリックしお探し下さい^^

#whitemomonladiesgolf

【その他連絡事項】

★発送は丁寧に梱包

★匿名発送可能

★過度な値下げ交渉は遠慮下さい

★中古品の為長期保管の際の小傷やスレ、経年劣化はあります

完璧を求める方、神経質な方や細かな所を気にされる方の購入(又は入札)又は購入後の質問は遠慮願います

又すり替え防止の為返品等は受け付けません

NC,NRでお願いします。中古品に理解のある方のみ購入をお願いします

★気持ちの良い取引が出来るよう、必ず購入前に付属品の有無等を写真等で確認頂いた上で購入を(双方トラブル防止の観点から)お願いします

最後までお読み頂きありがとうございました★

管理番号:11501625364050tsr

【検索用】

ゴルフデビュー

軽い

優しい

初心者

中級者

上級者

Ladies

ビギナー

GOLFCLUB

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

