【ラッピング無料】 高速 近藤好枝様専用⭐️ラジコンボート 25km/h バッテリー2個 こども向け その他

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近藤好枝様専用⭐️ラジコンボート 高速 25km/h こども向け バッテリー2個



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✼••┈┈商品説明┈┈••✼

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◆【高速ラジコンボート】 ラジコンボートは高速モータを採用し、25 km/hまでの速度で水上にレースが可能です。この高速ラジコンボートは2.4 GHzのリモートを備えて、最大150メートル操作可能になります。複数台が操作可能で、干渉なし。大人と子供にも楽しめます。子供/男の子/ 彼氏/ 小学生/ 中学生に最適なプレゼント

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◆ 【転覆しない】 このラジコンボートはリモコンにより制御するのは簡単です。操作中、ラジコンボートが転覆したときに自動的に転覆し、転覆しないです。

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◆ 【LEDライト付き＆デモモード】 ボートにはLEDライトが付き、操作することがより雰囲気になります。リモコンのデモモードボタンを押すと、ラジコンボートは8字型のパスにより自動演示します。二段階スピードがあり、操作により適切なスピードを選びます。

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◆ 【低電圧アラーム機能】 もしバッテリーの残量が少ない場合、コントローラから音が鳴ります。その時に船をすぐに戻るので、ラジコンボートを失うことから守ります。

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◆ 【大容量バッテリー】 他社のボートより、弊店のバッテリー寿命がもっと長くて、大容量のリチウムバッテリーが2つ装備されています。各バッテリーは15分間稼働できます。

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ラジコン ラジコンボート 船 ボート 高速 25km/h こども向け RC リモコン 防水性 バッテリー２個 操作時間30分 RCスピードボート 転覆回復 低電圧アラーム おもちゃ 2.4Ghz無線操作 贈り物 クリスマス プレゼント 子供 男の子 小学生 中学生 日本国内認証済み 2008 緑

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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