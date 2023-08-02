【今日の超目玉】 【鑑定済み】マルチカラー リフト ショルダーバッグ ショルダーバッグ

非喫煙者、ペットなしです。とてもかわいいです

Christian Dior ★ ヴィンテージ ハニカム柄 ショルダー バッグ



極美品✨️ルイヴィトン エピ サンクルー ショルダーバッグ ブラック

○ 購入元

【極希少】CELINE ショルダーバッグ マカダム フラップ A4収納 ブラウン

メルカリで購入しましたが使わなかったため出品しました。以下出品者様の文です、コピペしてしまいすみません。

TOD'Sトッズ レザーバッグマイクロ



本日限定! HERMES キャバリエ 廃盤 レア

大手リサイクルショップで購入しました。

美品✨ヴィヴィアンウエストウッド チェーン ショルダーバッグ がま口

正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。

希少カラー✨ DIESEL ディーゼル チェーン ミニショルダーバッグ



専用【良品】サルヴァトーレ フェラガモ ミニショルダーバッグヴァラ チェーン 黒

ブランドリユース店

プラダ ショルダーバッグ ナイロン サコッシュ 三角ロゴプレート ブラック

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

CHANEL ボーイシャネル

質屋・古物市場・ストア商品

サルヴァトーレ フェラガモ ショルダーバッグ バッグレザーバッグレディースバッグ

鑑定済商品

【超希少】セリーヌ ショルダーバッグ マカダム ガンチーニ ポシェット 斜め掛け



極希少✨ ロエベ LOEWE フラメンコ ショルダーバッグ ナッパレザー ピンク



グッチ GGマーモント キルティングミニバッグ

○サイズ

ゴスロリバック ブック型 自立型 2wayショルダーバック コスプレ 魔法陣

タテ15cm

イタリア製 パイソン本革 ショルダーバック

ヨコ16cm

Maison Margiela 5AC 2Way Bag メゾンマルジェラ

マチ5cm

【最終価格】[美品]バーバリー ショルダーバッグ ロゴプレート ノバチェック

ハンドル120cm

BALENCIAGA ビストロホワイト XXS



GUCCI シェルビィ ミニバッグ

シリアルNo.TH0095

未使用に近い✨ケイトスペード フラワー ショルダーバッグ カメラバッグ



ロエベ ハンモック ツイード スモール バッグ タン

平置き実寸。

genten ゲンテン ショルダーバッグ ポシェット レザー 濃紺

素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。

ジバンシーバッグ アイボリー希少



ジミーチュウ ハンドバッグ 2WAY レディース 赤レザー



DOONEY&BOURKE ショルダーバッグ

○状態

良品 プラダ ナイロン レザー 斜め掛け ショルダーバッグ 黒 レディースメンズ

多少の使用感、擦れ、細かなヒビはございますが

やまちゃん様確認用

まだまだお使いいただけると思います。

【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン ダミエ エベヌ パピヨン30

色落ちを避けるため、暗所で大切に保管しています。

ヌイトメルnuitomeruスマホ・携帯ショルダー



LOEWE スモールハンモック



ヴァシック バッグ

○カラー

【極美品】IBIZA イビサ ナイロンショルダーバッグ

モノグラム マルチカラー ノワール ノアール

【KBN71】極美品 TOD'S トッズ スエード レザー ショルダーバッグ



MAISON SPECIAL フリンジベルバッグ



サルヴァトーレ フェラガモ チェーンショルダー

○素材

≪新品≫COACH コーチ ショルダーバッグ キルティング ブラック

PVC レザー

ZUCCa Leather Multi-Color Shoulderbag



時間限定特価 ハンドメイド総ビーズ製ポーチ深さ約16.4cm持ち手ブラック



■美品■ J&M DAVIDSON 黒 ペブル ミニ スタッズ 2way バッグ



MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダー バッグ ブラック

○付属品

サルヴァトーレ フェラガモ ショルダーバッグ アクセサリーポーチ

付属品は撮影のみで付属致しません。

極美品 FURLA ショルダーバッグ ニューデイジー レザー 裏地ロゴ チェーン



新品 グッチ オフィディア ラフィア&スネークレザー スモールショルダー バッグ



【GUCCI 】GGキャンパストート ショルダー付き 美品

○配送

Kate Spade New York 刺繍ショルダーバッグ

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

クリスチャンディール ハニカム柄 チェーンショルダー



フルラ パイパー ショルダーバッグ Mサイズ

カラー···ブラック

フルラ FURLA ショルダーバッグ ソフィー 2wayバッグ バニティ型

種類···その他ショルダーバッグ

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

非喫煙者、ペットなしです。とてもかわいいです○ 購入元メルカリで購入しましたが使わなかったため出品しました。以下出品者様の文です、コピペしてしまいすみません。大手リサイクルショップで購入しました。正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○サイズタテ15cmヨコ16cmマチ5cmハンドル120cmシリアルNo.TH0095平置き実寸。素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。○状態多少の使用感、擦れ、細かなヒビはございますがまだまだお使いいただけると思います。色落ちを避けるため、暗所で大切に保管しています。○カラーモノグラム マルチカラー ノワール ノアール○素材PVC レザー○付属品付属品は撮影のみで付属致しません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

フルラ ミニショルダーバッグマイケルコース ピンク ショルダーバッグGカードあり プラダ スタッズデニムミニショルダーバッグkate spade ケイトスペード ショルダーバッグ ブラウン【全額返金保証・送料無料・美品】ボッテガ・ショルダーバッグ・イントレチャート