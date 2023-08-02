【今日の超目玉】 【鑑定済み】マルチカラー リフト ショルダーバッグ ショルダーバッグ

非喫煙者、ペットなしです。とてもかわいいです
Christian Dior ★ ヴィンテージ ハニカム柄 ショルダー バッグ
極美品✨️ルイヴィトン エピ サンクルー ショルダーバッグ ブラック
○ 購入元
【極希少】CELINE ショルダーバッグ マカダム フラップ A4収納 ブラウン
メルカリで購入しましたが使わなかったため出品しました。以下出品者様の文です、コピペしてしまいすみません。
TOD'Sトッズ レザーバッグマイクロ
本日限定! HERMES キャバリエ 廃盤 レア
大手リサイクルショップで購入しました。
美品✨ヴィヴィアンウエストウッド チェーン ショルダーバッグ がま口
正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。
希少カラー✨ DIESEL ディーゼル チェーン ミニショルダーバッグ
専用【良品】サルヴァトーレ フェラガモ ミニショルダーバッグヴァラ チェーン 黒
ブランドリユース店
プラダ ショルダーバッグ ナイロン サコッシュ 三角ロゴプレート ブラック
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
CHANEL ボーイシャネル
質屋・古物市場・ストア商品
サルヴァトーレ フェラガモ ショルダーバッグ バッグレザーバッグレディースバッグ
鑑定済商品
【超希少】セリーヌ ショルダーバッグ マカダム ガンチーニ ポシェット 斜め掛け
極希少✨ ロエベ LOEWE フラメンコ ショルダーバッグ ナッパレザー ピンク
グッチ GGマーモント キルティングミニバッグ
○サイズ
ゴスロリバック ブック型 自立型 2wayショルダーバック コスプレ 魔法陣
タテ15cm
イタリア製 パイソン本革 ショルダーバック
ヨコ16cm
Maison Margiela 5AC 2Way Bag メゾンマルジェラ
マチ5cm
【最終価格】[美品]バーバリー ショルダーバッグ ロゴプレート ノバチェック
ハンドル120cm
BALENCIAGA ビストロホワイト XXS
GUCCI シェルビィ ミニバッグ
シリアルNo.TH0095
未使用に近い✨ケイトスペード フラワー ショルダーバッグ カメラバッグ
ロエベ ハンモック ツイード スモール バッグ タン
平置き実寸。
genten ゲンテン ショルダーバッグ ポシェット レザー 濃紺
素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。
ジバンシーバッグ アイボリー希少
ジミーチュウ ハンドバッグ 2WAY レディース 赤レザー
DOONEY&BOURKE ショルダーバッグ
○状態
良品 プラダ ナイロン レザー 斜め掛け ショルダーバッグ 黒 レディースメンズ
多少の使用感、擦れ、細かなヒビはございますが
やまちゃん様確認用
まだまだお使いいただけると思います。
【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン ダミエ エベヌ パピヨン30
色落ちを避けるため、暗所で大切に保管しています。
ヌイトメルnuitomeruスマホ・携帯ショルダー
LOEWE スモールハンモック
ヴァシック バッグ
○カラー
【極美品】IBIZA イビサ ナイロンショルダーバッグ
モノグラム マルチカラー ノワール ノアール
【KBN71】極美品 TOD'S トッズ スエード レザー ショルダーバッグ
MAISON SPECIAL フリンジベルバッグ
サルヴァトーレ フェラガモ チェーンショルダー
○素材
≪新品≫COACH コーチ ショルダーバッグ キルティング ブラック
PVC レザー
ZUCCa Leather Multi-Color Shoulderbag
時間限定特価 ハンドメイド総ビーズ製ポーチ深さ約16.4cm持ち手ブラック
■美品■ J&M DAVIDSON 黒 ペブル ミニ スタッズ 2way バッグ
MARC JACOBS マークジェイコブス ショルダー バッグ ブラック
○付属品
サルヴァトーレ フェラガモ ショルダーバッグ アクセサリーポーチ
付属品は撮影のみで付属致しません。
極美品 FURLA ショルダーバッグ ニューデイジー レザー 裏地ロゴ チェーン
新品 グッチ オフィディア ラフィア&スネークレザー スモールショルダー バッグ
【GUCCI 】GGキャンパストート ショルダー付き 美品
○配送
Kate Spade New York 刺繍ショルダーバッグ
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
クリスチャンディール ハニカム柄 チェーンショルダー
フルラ パイパー ショルダーバッグ Mサイズ
カラー···ブラック
フルラ FURLA ショルダーバッグ ソフィー 2wayバッグ バニティ型
種類···その他ショルダーバッグ
フルラ ミニショルダーバッグ
マイケルコース ピンク ショルダーバッグ
Gカードあり プラダ スタッズデニムミニショルダーバッグ
kate spade ケイトスペード ショルダーバッグ ブラウン
【全額返金保証・送料無料・美品】ボッテガ・ショルダーバッグ・イントレチャート
非喫煙者、ペットなしです。とてもかわいいです○ 購入元メルカリで購入しましたが使わなかったため出品しました。以下出品者様の文です、コピペしてしまいすみません。大手リサイクルショップで購入しました。正規品になりますので、ご安心してご購入下さい。ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○サイズタテ15cmヨコ16cmマチ5cmハンドル120cmシリアルNo.TH0095平置き実寸。素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。○状態多少の使用感、擦れ、細かなヒビはございますがまだまだお使いいただけると思います。色落ちを避けるため、暗所で大切に保管しています。○カラーモノグラム マルチカラー ノワール ノアール○素材PVC レザー○付属品付属品は撮影のみで付属致しません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。カラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ