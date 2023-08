マムート直営アウトレットで購入しました。数回着用しましたが、美品です。

Crater SO Thermo Hooded

Jacket AF Men iguana M

Regular Fit

アジアサイズLです。

耐風性、通気性、速乾性に優れたGoreTex Infiniumマテリアルを用いたジャケット。すっきりとした見え方と動きやすさを両立する絶妙なバランスのシルエットに仕上げています。フロントはダブルジップ開きです。上部にはジップガードをセットしています。フードはよりよいフィット感を実現する3点調節システムを搭載。フロントポケットはクライミングハーネスに対応します。袖口は伸縮性があり、手首に心地よくフィットして外気が入りにくい作りです。

▼ 素材

GORE-TEX Infinium

Mammut ダウン 750 cuin

RDS - Responsible ダウン Standard Certified

▼ 機能・特長

・耐風性、通気性、速乾性に優れたGoreTex Infiniumマテリアル

・750立方インチ フィルパワーの90/10グースダウンを170g使用

・フードの3点調節システム

・チンガード

・ツーウェイ フロントジッパー

・クライミングハーネス対応ジッパー付きフロントポケット2つ

・ジッパー付き内ポケット1つ

・伸縮カフ

・コードで調節可能なウエスト

・Regular Fit

カラーグリーン

柄・デザイン無地

フードフードあり(取外し不可)

季節感冬Marmot マーモット モンスーンダウンパーカー メンズ 750FP Monsoon Down Parka ジャケット アウター 防寒

ブランド:ー

カラー···グリーン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マムート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

