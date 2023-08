◆商品説明

ART·BERG アートバーグ

トートバッグ 肩掛け可能 A4収納可能

大容量 ゴールド金具 レザー 日本製

メンズ レディース ユニセックス

◆カラー

ブラック 黒

◆仕様

開閉はファスナー

内にファスナーポケット:1

◆サイズ

縦:25cm

横:cm

マチ:45cm

持ち手:61cm

◆状態

僅かな使用感ありますが目立つものではなくそれ以外の著しい傷や汚れはありません

今後も長く活用できる一品です

説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください

◆発送

箱はありません

ビニールに包み、紙袋で発送致します

⭐︎購入⭐︎

コメント無し即購入大歓迎です。

専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きます

プロフィールの確認よろしくお願い致します

出品一覧ページです #SLアパレル一覧

大手リサイクルショップで購入

100%正規品です

最後までご覧頂きありがとうございました。

No.2305-941

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

