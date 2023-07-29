特別価格 LAOWA 100mm F2.8 2X ULTRA MACRO APO/SE レンズ(単焦点)

2倍マクロ撮影ができる珍しいレンズです。

【整備済】 SMC Pentax Macro 100mm f4 革ケース

状態はかなり良いです。

SIGMA 35mm F1.2 DG DN ソニー Eマウント シグマ 単焦点

箱付きです。

【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4s.s.c 509274



シグマ５０mm F１.４ ART DG HSM ソニー用

LAOWA 100F2.8 2X ULTRA MACRO APO/SE

TTArtisan 17mm F1.4 ASPH Xマウント用



SONY ソニー 16-80mm F3.5-4.5 ZA SAL1680Z

AF機構有無: NON−AF

Olympus 単焦点レンズ 45mm F1.8

color: BLACK

LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH シルバー

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

Nikon AF-S 60mm F2.8★マクロ単焦点レンズ☆

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

ヨシマサ様専用 NIKON AI-S NIKKOR 50mm f1.4 K093

レンズマウント(メーカ): ソニー Eマウント

ニッコールHオート85mmf1.8 Ai改

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

★希少！Oマーク★ Canon FD 35mm F2 S.S.C #10042

交換レンズタイプ: 特殊レンズ

超美品 ニコン NIKKOR-H・C Auto 28 f3.5 MF C196

特殊レンズタイプ: マクロレンズ

キャノン Canon New FD 35mm F2



canon Lマウント 100mm F2 レンズ美品 フード付き

#AnhuiChangGengOpticalTechnology

OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 25mm F2.8 パンケーキレンズ

#LAOWA

FUJIFILM XF 14mm F2.8 R／富士フイルム

マウント···αEマウント系

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2倍マクロ撮影ができる珍しいレンズです。状態はかなり良いです。箱付きです。LAOWA 100F2.8 2X ULTRA MACRO APO/SEAF機構有無: NON−AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外フォーマット種類: 35mmフルサイズレンズマウント(メーカ): ソニー Eマウント一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用交換レンズタイプ: 特殊レンズ特殊レンズタイプ: マクロレンズ#AnhuiChangGengOpticalTechnology#LAOWAマウント···αEマウント系

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ON様専用キロン KIRON 105mm f2.8 1:1マクロ OMマウント用Sony FE 85mm F1.8 中古