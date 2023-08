数年前にFRED PERRY 新宿小田急ハルク店にて購入しましたが一度も使わずに靴棚にて保管しておりました。

購入時のシールも靴の内側に購入時のままの状態で貼ってあります。ただし、踵部分に染みのような跡(写真6枚目)があります。

公式サイトにて検索したところ、完売とありました。ただし靴底のラバーの色が本出品のものと異なっておりました。若干仕様が異なる可能性もありますがその点はお含みおきください。

サイズに関して、日本サイズで29です。

私自身普段は27〜28のサイズを使用しておりますのでご参考までに。

箱はありません。

——————————————

【公式説明】フレッドペリーの代表的モデル"KINGSTON(キングストン)"の日本オリジナルカラー。フレッドペリーを代表するポロシャツ”M12”のカラーをそのままスニーカーにも落とし込みました。薄いソールに細身のデザインが特徴です。幅広いサイズ展開で男女問わずお履きいただけます。

メインカラー···ブラック、ゴールド

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド フレッドペリー 商品の状態 新品、未使用

