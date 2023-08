必ずプロフィールお読みください!!!!

patagonia パタゴニア

Japan Website 開設記念

半袖Tシャツ

made in usa

バック タグプリント

ホワイト 白

90s vintage ビンテージ

表記Sサイズ 実寸L相当

肩幅 50cm

身幅 51cm

着丈 66cm

素人寸法になりますので多少の誤差はお許しください。

状態:USED 多少使用感ございますが、その他大きなダメージ無くまだまだ着用可能かと思います★ 使用感はありますので画像にてよくご確認をお願い致します。

お値引きに関しましてもプロフィールに記載しておりますので注意事項と合わせて必ずご覧になってください。

プロフィールに記載の内容や、あまりに失礼と判断したコメントは返答無しに削除する場合がございますのでご了承ください

★90s★USA製★patagonia★パタゴニア★Japan Website ★開設記念★Tシャツ★タグプリント★サイズS★1998年★オーガニックコットン ★

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パタゴニア 商品の状態 やや傷や汚れあり

必ずプロフィールお読みください!!!!patagonia パタゴニア Japan Website 開設記念 半袖Tシャツ made in usa バック タグプリント ホワイト 白 90s vintage ビンテージ 表記Sサイズ 実寸L相当 肩幅 50cm 身幅 51cm 着丈 66cm 素人寸法になりますので多少の誤差はお許しください。 状態:USED 多少使用感ございますが、その他大きなダメージ無くまだまだ着用可能かと思います★ 使用感はありますので画像にてよくご確認をお願い致します。お値引きに関しましてもプロフィールに記載しておりますので注意事項と合わせて必ずご覧になってください。プロフィールに記載の内容や、あまりに失礼と判断したコメントは返答無しに削除する場合がございますのでご了承ください★90s★USA製★patagonia★パタゴニア★Japan Website ★開設記念★Tシャツ★タグプリント★サイズS★1998年★オーガニックコットン ★

