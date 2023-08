❣️Nikon D5300 RED❣️ダブルレンズキットの紹介♪

この商品のおすすめポイント

❤️ショット数がたったの4,000回!

とっても少なく、状態は極上美品❤️

❤️傷や擦れが少なく、状態はとても綺麗です❤️

❤️ダブルレンズで18-200mmまでの広範囲の撮影ができる♪

❤️2つのレンズは共に手ぶれ防止機能VR付き♪

❤️SDカードリーダー付き、Wi-Fi機能搭載で

撮った写真を直ぐスマホに送れる❤️

❤️すぐに使える全部込みセット❤️

❤️1ヶ月保証付きで、初期不良も対応で安心♪ ❤️

❤️全国送料無料❤️

ご覧頂きありがとうございます☺︎

コメント無し&即購入歓迎♪

商品説明

✨シンプルな可愛いデザインなのに高機能がたくさん♪

コンパクトのとっても可愛いデザイン♪

それだけでなく機能もとっても充実♪

2416万画素の超高画質に加え、

SCENCEモードやeffectモードがあり、

思い通りのとっても綺麗な写真が撮れます♪

✨Wi-Fi機能内蔵で撮ったらすぐにスマホに送れる♪

写真をすぐにスマホに送る事ができる♪

✨ライブビュー撮影、液晶モニターが可動式なので、

画面を見ながらの自撮り撮影が出来る♪

✨フルHD動画の撮影も可能♪

✨軽量、コンパクトで女性にも大人気

《動作状況》

各動作はとてもスムーズで、

通常撮影など基本動作は確認済みで、

コンディションは良好です!

《ボディ、レンズ外観》

液晶背面に擦れ傷等が有りますが、

それ以外は傷や擦れがほぼ無く、とっても綺麗な状態です。

気持ちよくお使いできます。

《レンズ内》

一眼カメラ特有のチリ等の混入のみで撮影時に影響ありません。

セット内容

・カメラ本体

・標準レンズ(AF-S 18-55mm VR)

・望遠レンズ(AF-S 55-200mm VR)

・ストラップ

・レンズ前後キャップ

・ボディキャップ

・バッテリー

・充電器

・ケーブル類

・新品SDカード(32GB)

・☆1ヶ月保証書☆

(取扱説明書はネット検索にて出てきます。)

おまけ!

・ブロアー

・ファイバークロス

・レンズクリーニングペーパー

気軽にコメントください☺︎

ご覧頂き、ありがとうございました♪

※他にもたくさんのカメラを出品しています。

(こちらをクリック)

↓↓↓↓↓

#SakiCameraKawaii

@030301

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 未使用に近い

❣️Nikon D5300 RED❣️ダブルレンズキットの紹介♪この商品のおすすめポイント❤️ショット数がたったの4,000回!とっても少なく、状態は極上美品❤️❤️傷や擦れが少なく、状態はとても綺麗です❤️❤️ダブルレンズで18-200mmまでの広範囲の撮影ができる♪❤️2つのレンズは共に手ぶれ防止機能VR付き♪❤️SDカードリーダー付き、Wi-Fi機能搭載で撮った写真を直ぐスマホに送れる❤️❤️すぐに使える全部込みセット❤️❤️1ヶ月保証付きで、初期不良も対応で安心♪ ❤️❤️全国送料無料❤️ご覧頂きありがとうございます☺︎コメント無し&即購入歓迎♪商品説明✨シンプルな可愛いデザインなのに高機能がたくさん♪コンパクトのとっても可愛いデザイン♪それだけでなく機能もとっても充実♪2416万画素の超高画質に加え、SCENCEモードやeffectモードがあり、思い通りのとっても綺麗な写真が撮れます♪✨Wi-Fi機能内蔵で撮ったらすぐにスマホに送れる♪写真をすぐにスマホに送る事ができる♪✨ライブビュー撮影、液晶モニターが可動式なので、画面を見ながらの自撮り撮影が出来る♪✨フルHD動画の撮影も可能♪✨軽量、コンパクトで女性にも大人気《動作状況》各動作はとてもスムーズで、通常撮影など基本動作は確認済みで、コンディションは良好です!《ボディ、レンズ外観》液晶背面に擦れ傷等が有りますが、それ以外は傷や擦れがほぼ無く、とっても綺麗な状態です。気持ちよくお使いできます。《レンズ内》一眼カメラ特有のチリ等の混入のみで撮影時に影響ありません。セット内容・カメラ本体・標準レンズ(AF-S 18-55mm VR)・望遠レンズ(AF-S 55-200mm VR)・ストラップ・レンズ前後キャップ・ボディキャップ・バッテリー・充電器・ケーブル類・新品SDカード(32GB)・☆1ヶ月保証書☆(取扱説明書はネット検索にて出てきます。)おまけ!・ブロアー・ファイバークロス ・レンズクリーニングペーパー気軽にコメントください☺︎ご覧頂き、ありがとうございました♪※他にもたくさんのカメラを出品しています。(こちらをクリック)↓↓↓↓↓#SakiCameraKawaii @030301

