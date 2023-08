コンビ ネムリラ オートスイング(電動式)ハイ&ローチェアAT BEDI

ネムリラAUTOSWING BEDi Plus Classic

●対象年齢:新生児~4才頃 18kg以下

●カラー:シフォンネイビー

●本体重量:13.2kg

●サイズ

ハイ:W52(ベビーパレットボックス取付時64)×D72~84.5×H71~101cm

ロー:W52(ベビーパレットボックス取付時64)×D84.5×H43~74.5cm

●リクライニング :5段階

ネムリラAUTOSWING BEDi Plus Classicはシリーズ最上位モデルで、シートマットにエアヴィ―ヴを搭載しています。ベビーパレットボックス(収納ボックス)、おやすみオール(ブランケット)も付属する豪華仕様のモデルになります。

ネムリラシリーズ最上級モデル

コンビで大人気の自動ハイローチェア、ネムリラAUTOSWING。ネムリラAUTOSWINGの最新モデルのネムリラBEDiシリーズの中でも「ネムリラAUTOSWING BEDi Plus Classic」は最上級グレード。付属品・装備の充実した最上級モデルで、赤ちゃんの寝心地や快適性に最大限こだわりたいお母さんにおすすめの1台です。

さらに!マットには質の高い眠りを実現するエアウィーヴ社の"エアファイバー"を搭載。優れた体圧分散でより快適な寝心地に。赤ちゃんの体を優しく支えて負担を軽減します。

使用に伴う細かい傷などはあるかと思いますがご理解いただけたらと思います

画像ご参照ください(^^)

神経質な方はご遠慮ください。

画像にあるものが全てとなります、説明文と画像にあるものが違ってましたらコメントください。

基本的に発送は1〜2日以内に発送しておりますが

ニックネーム欄の日にちになることもございます

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

