【新発売】 【GW限定値下げ】ウインドエアコン CORONA CW-1617 冷房専用 エアコン

CORONA CW-1617(WS)

スポットクーラー スポットエアコン 移動式 8畳 ノンドレン式 冷房 工事不要

ウインドエアコン

【中古】東芝 ルームエアコン 2.5kw RAS-G251RT (29900)



96【美品】取付工事無料*洗浄済み+保証エアコン 2017年 6畳 2.2kw

新品購入後、約1年くらい使用し、保管していました。動作確認済み。冷風出ました。

【未使用・美品】Hisenceスポットエアコン HPAC-22E [100V]

保管品のため日焼けあります。

コロナ 窓用エアコン CORONA

リモコンあり。

SHARP AY-J28S-W WHITE

取り付け枠なし。

EcoFlow ポータブルクーラー＆バッテリーセット



292 富士通 PDHR-W エアコン リモコン

color: WHITE

IRISOHYAMA IHF-2805G/IHR-2805Gセット 2021年製

エアコンタイプ: 冷房専用

値引きしました❗️広いリビングにはこれが最高ですよー富士通ゼネラルエアコン20畳用

冷房能力・クラス別2: 1.6KW以下

6畳用 三菱電機 霧ヶ峰 ルームエアコン

畳数(目安): 6畳

masa様専用 因幡電工PC2320



送料無料 ウインド形冷房専用 CW-16A

#コロナ

Panasonic パナソニック CS-284CF-W(室内機)

#CORONA

maru様専用 窓用エアコン 美品 JA-16T



FUJITSU 富士通ゼネラル エアコン AS-M71J2W 23畳用 D162

電源...100V

健幸の滝

冷房能力...～2.2kW未満

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 傷や汚れあり

CORONA CW-1617(WS)ウインドエアコン新品購入後、約1年くらい使用し、保管していました。動作確認済み。冷風出ました。保管品のため日焼けあります。リモコンあり。取り付け枠なし。color: WHITEエアコンタイプ: 冷房専用冷房能力・クラス別2: 1.6KW以下畳数(目安): 6畳#コロナ#CORONA電源...100V冷房能力...～2.2kW未満

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 傷や汚れあり

新品未使用 DAIKIN ダイキン F36VTES-W ルームエアコン 本体のみコロナ窓用エアコン CWH-A1821新品 レオンポケット SONY REON POCKET RNP-1A/W