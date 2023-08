専門店では ビンテージ　アダムスファミリー　フェスター　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

購入意思のないいいねはお断りさせていただきます。

映画アダムスファミリーのフェスターのTシャツです。

古着ですので理解していただける方お願いします。特に汚れやプリントのハゲなどはございません。

アメリカ製シングルステッチです。

身幅50

着丈80

#アダムスファミリー

#フェスター

#フェスターおじさん

#ウェンズデー

#addamsfamily

#映画

#映画Tシャツ

#映画T

#ムービーTシャツ

#ムービーT

#ヴィンテージ

#ビンテージ

#vintage

#シュプリーム

#supreme

#古着

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ムービーティー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ムービーティー 商品の状態 やや傷や汚れあり

