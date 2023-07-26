専門店では ビンテージ　アダムスファミリー　フェスター　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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映画アダムスファミリーのフェスターのTシャツです。
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古着ですので理解していただける方お願いします。特に汚れやプリントのハゲなどはございません。
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アメリカ製シングルステッチです。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
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|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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|商品のサイズ
|L
|ブランド
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|商品の状態
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