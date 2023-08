こちらはSSENCE購入のオフホワイトの水陸両用ナイロンショーツになります。

水着として海やプールでも普段使いの街履きでも。

サイズはMサイズでウエストはオフホワイトらしいデザインが入ったドローコードで調節可能です。

シンプルなデザインで合わせやすい黒で高級感ある素材となっております。

Supreme、Stone Island、Essentialのショーツ好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オフホワイト 商品の状態 未使用に近い

こちらはSSENCE購入のオフホワイトの水陸両用ナイロンショーツになります。水着として海やプールでも普段使いの街履きでも。サイズはMサイズでウエストはオフホワイトらしいデザインが入ったドローコードで調節可能です。シンプルなデザインで合わせやすい黒で高級感ある素材となっております。Supreme、Stone Island、Essentialのショーツ好きな方にオススメです。

