BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.4 Happy Ever After DVD 初回限定生産。

日本でのファンミーティングDVDです。

ランダムトレカはグクです。

【商品内容】

・パッケージ

・DVD

・フォトブック

・トレカ(ジョングク)

【状態】

開封済みの未再生品です。

自宅保管中や初期からの小傷汚れや痛みなどはご了承下さい。

神経質な方、完璧な新品をお求めの方はご遠慮下さいませ。

※即購入OKです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

